Pandev: “Inter senza Calhanoglu e Barella? Ma i sostituti sono Sucic e Zielinski. Davanti…”

L'ex attaccante di Inter e Napoli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul passaggio agli ottavi delle italiane
L'ex attaccante di Inter e Napoli Goran Pandev, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul passaggio agli ottavi delle italiane

Pandev, ha solo l’imbarazzo della scelta da dove cominciare.

«Dal Napoli, che sta vivendo un momento senza eguali. Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmente. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il resto lo farà Hojlund».

È quella che rischia di più?

«Il calcio italiano può portarne quattro su quattro, forse qualcuna persino agli ottavi. E qualcuna direttamente, evitando i playoff».

L’Inter senza Barella e Calhanoglu qualcosa ci rimette.

«Ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Aggiungo che nessuno possiede quattro attaccanti del livello di Lautaro e Thuram, di Pio Esposito e Bonny. È chiaro che Barella e Calhanoglu siano assenze importanti ma bisogna fare i complimenti a Chivu, è entrato con personalità, ha saputo trasmettere i suoi principi. È stato sfortunato, tra Liverpool e Atletico avrebbe potuto prendere due punti».

