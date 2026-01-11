Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di questa sera

"Inter-Napoli darà un segnale forte al campionato. Sia da parte dei nerazzurri, che dalla parte del Napoli. Mi aspetto una partita molto bella, anche se si gioca ogni tre giorni e quindi vedere una squadra brillante sarà difficile".