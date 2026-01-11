FC Inter 1908
Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di questa sera
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di questa sera a San Siro contro l'Inter:

"Inter-Napoli darà un segnale forte al campionato. Sia da parte dei nerazzurri, che dalla parte del Napoli. Mi aspetto una partita molto bella, anche se si gioca ogni tre giorni e quindi vedere una squadra brillante sarà difficile".

Che partita si aspetta, quindi?

"Le motivazioni faranno al differenza. Sono partite in cui stimoli ed energie prendono il sopravvento".

(Fonte: TMW)

