fcinter1908 news interviste Bisseck a InterTV: “Siamo preparati e carichi, dobbiamo credere nelle nostre qualità”

news

Bisseck a InterTV: “Siamo preparati e carichi, dobbiamo credere nelle nostre qualità”

Bisseck a InterTV: “Siamo preparati e carichi, dobbiamo credere nelle nostre qualità” - immagine 1
Gara di cartello al Meazza dove arriva il Napoli di Antonio Conte per una sfida che promette scintille sotto ogni punto di vista
Giovanni Montopoli Direttore 

L'occasione è ghiotta. Con il pareggio pomeridiano del Milan a Firenze i nerazzurri questa sera hanno la possibilità di allungare sulle rivali. Al Meazza arriva il Napoli di Antonio Conte che si è imposto nella gara d'andata. L'Inter è prima in classifica e vuole incrementare il vantaggio sulle inseguitrici. Queste le parole di Bisseck nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Siamo preparati e carichi, vogliamo vincere è una grande opportunità per noi. Faremo una grande partita. Dovremo essere concentrati e credere nelle nostre qualità se noi mettiamo le nostre qualità in campo siamo difficili da battere. I nostri tifosi sono i migliori nel mondo e speriamo siano carichi come noi, sarà una bella serata"

Leggi anche
Mauro: “L’Inter gioca il miglior calcio, punto su Thuram. Napoli, assenze pesanti”
Carnevale: “Inter-Napoli gara stellare, saranno decisivi gli attaccanti. Partita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA