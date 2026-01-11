Bisseck a InterTV: “Siamo preparati e carichi, dobbiamo credere nelle nostre qualità”

L'occasione è ghiotta. Con il pareggio pomeridiano del Milan a Firenze i nerazzurri questa sera hanno la possibilità di allungare sulle rivali. Al Meazza arriva il Napoli di Antonio Conte che si è imposto nella gara d'andata. L'Inter è prima in classifica e vuole incrementare il vantaggio sulle inseguitrici. Queste le parole di Bisseck nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Siamo preparati e carichi, vogliamo vincere è una grande opportunità per noi. Faremo una grande partita. Dovremo essere concentrati e credere nelle nostre qualità se noi mettiamo le nostre qualità in campo siamo difficili da battere. I nostri tifosi sono i migliori nel mondo e speriamo siano carichi come noi, sarà una bella serata"