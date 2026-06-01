L'ex difensore Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri per il dopo Antonio Conte: "Il presidente De Laurentiis, da persona sveglia, ha cercato di portare un allenatore che deve gestire e che conosce bene il calcio italiano, deve gestire giocatori importanti in un ambiente dove l'anno prossimo si potrà sbagliare veramente poco. Il Napoli non ha fatto una stagione positiva, sarebbe una follia dirlo".

"Napoli penalizzato dagli infortuni? Le difficoltà le hanno avute tutti. Le ha avute il Milan, l'Inter in un certo momento, la Juventus, la Roma... Gli infortuni, purtroppo, fanno parte del calcio. La rosa del Napoli è inequivocabilmente lunga, forte, completa. A gennaio sono stati comprati altri giocatori. Io in campionato non sto dicendo che il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma di sicuro in Champions League devi passare almeno la prima fase. Se l'Inter ha vinto lo scudetto a 5 giornate dalla fine, qualcosa non torna".