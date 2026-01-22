FC Inter 1908
Amoruso: “Scudetto? L’Inter ha la Champions, il Milan no. Rimonta difficile, ad aprile…”

L'ex attaccante ha rilasciato un'intervista dopo la sfida di ieri sera tra Juventus e Benfica di Champions League
L’ex attaccante, Nicola Amoruso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW dopo la sfida tra Juventus e Benfica di Champions League:

“La Juve ha dovuto un po' soffrire, il Benfica insomma qualche problemino lo ha creato e non è andata proprio liscia, però direi che ha ottenuto tre punti importanti”.

Un McKennie in grande spolvero.

“Messo in quel ruolo diventa determinante perché riesce sempre a trovare la via del gol o ci va vicino, quindi direi che in questo momento è un valore aggiunto per la Juventus”.

Ieri per la Juve il modo migliore per rispondere alla sconfitta contro il Cagliari.

“C'era bisogno di questa vittoria dopo il passo falso contro il Cagliari, anche se secondo me la prestazione contro i sardi c’è comunque stata”.

Scudetto: Inter in pole?

“Sarà difficile recuperare tutti questi punti di svantaggio per tutti. Tanto però dipenderà da come arriveranno le squadre ad aprile, l’Inter ha la Champions. Il Milan no”.

