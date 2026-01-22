L'ex attaccante ha rilasciato un'intervista dopo la sfida di ieri sera tra Juventus e Benfica di Champions League

L’ex attaccante, Nicola Amoruso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW dopo la sfida tra Juventus e Benfica di Champions League:

“La Juve ha dovuto un po' soffrire, il Benfica insomma qualche problemino lo ha creato e non è andata proprio liscia, però direi che ha ottenuto tre punti importanti”.