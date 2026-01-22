Mario Frick, allenatore del Lucerna ed ex attaccante con un discreto trascorso in Italia, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 allenato la scorsa stagione e che oggi sta facendo faville in Belgio con il Club Brugge: "In estate ho parlato col Pisa, ma hanno scelto Gilardino, con cui giocavo a Verona. Il destino. Ora sono concentrato sul Lucerna, da cui sono passati Jashari e Stankovic junior, il figlio di Deki: ho allenato due fenomeni, vedrete".