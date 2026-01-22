FC Inter 1908
Mario Frick parla così del centrocampista serbo del Club Brugge, allenato nella scorsa stagione al Lucerna
Mario Frick, allenatore del Lucerna ed ex attaccante con un discreto trascorso in Italia, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 allenato la scorsa stagione e che oggi sta facendo faville in Belgio con il Club Brugge: "In estate ho parlato col Pisa, ma hanno scelto Gilardino, con cui giocavo a Verona. Il destino. Ora sono concentrato sul Lucerna, da cui sono passati Jashari e Stankovic junior, il figlio di Deki: ho allenato due fenomeni, vedrete".

