E le critiche in Spagna nei confronti del tecnico emiliano sono feroci. "Ad Ancelotti serve un miracolo", titola 'As' sottolineando che "sarà decisivo ciò che accadrà nella battaglia con il Barcellona in Coppa e in campionato". Marca, da parte sua, ricorda che Ancelotti "è stato criticato per la mancanza di gioco della squadra e si trova in una posizione difficile per il futuro". Nonostante il suo ottimo stato di forma e i 33 gol in tutte le competizioni, Kylian Mbappe non è riuscito a dare al Real la marcia in più e la 'coabitazione' in squadra con Vinicius non è stata semplice. Da tempo si specula sul fatto che il Real cercherà un nuovo allenatore in estate, con Jurgen Klopp e Xabi Alonso favoriti e la suggestione dell'ennesimo ritorno di Zinedine Zidane. E tornano in auge i rumors che vorrebbero Ancelotti in corsa per la panchina del Brasile in vista dei prossimi Mondiali. Marca oggi scrive che ieri al Bernabeu c'era un emissario della federcalcio brasiliana pronto a riprendere i contatti con Ancelotti. Il futuro a Madrid è in bilico, questa è l'unica certezza.