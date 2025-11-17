Samuele Angori, terzino del Pisa e tra le rivelazioni di questo inizio di stagione in Serie A, ha parlato ai microfoni di Tuttosport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Pisa, Angori: “Mi ispiro a Dimarco, è veramente forte. San Siro sogno realizzato”
news
Pisa, Angori: “Mi ispiro a Dimarco, è veramente forte. San Siro sogno realizzato”
Le dichiarazioni del calciatore del Pisa, che rivela che il terzino dell'Inter e della Nazionale è tra i suoi modelli
L’anno scorso aveva detto che sognava di giocare a San Siro. Detto, fatto.
“A livello personale sono soddisfatto. Debuttare e giocare in Serie A era il mio sogno e sono contento di averlo realizzato. Adesso però viene il bello…”.
A chi si ispira?
“Mi piacciono molto Dimarco, che è veramente forte e ha un gran sinistro, e Cambiaso. Forse per caratteristiche e modo di giocare il modello di riferimento può essere proprio quest’ultimo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA