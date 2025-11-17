Durante la partita tra Italia e Norvegia, Erling Haaland ha discusso con Gianluca Mancini. Dopo l’incontro, ha svelato il motivo

Redazione1908 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 10:08)

Durante la partita tra Italia e Norvegia, Erling Haaland ha discusso con Gianluca Mancini. Dopo l’incontro, lo stesso attaccante del Manchester City ha raccontato cosa è successo a TV2:

«Sul punteggio di 1–1 ha iniziato a toccarmi il sedere, e ho pensato: “Ma cosa stai facendo?”. Allora mi sono un po’ scaldato e gli ho detto: “Grazie mille per la motivazione, adesso si fa sul serio”, spiega Haaland, aggiungendo: "Poi ho segnato due gol, abbiamo vinto 4–1, quindi direi che è andata bene. Grazie a lui!"

Ora possiamo parlare del Mondiale?

«Sì, finalmente. Avevo voglia di parlarne da settimane, ma non potevo. È così, dobbiamo restare professionali. Ora finalmente possiamo iniziare a pensare al Mondiale, visto che ce l’abbiamo fatta.»

Adesso però Haaland e i compagni di nazionale potranno godersi una meritata festa, o più di una.

"Qual è il piano? Penso che berremo un po’ di tutto, non ci capita spesso. Credo proprio che ce lo siamo meritati ora che ci siamo qualificati a un grande torneo"