Le parole del centrocampista del Napoli dopo la vittoria contro la formazione di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 21:05)

Il Napoli ha vinto tre a uno la gara contro l'Inter al Maradona e si è risollevata dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions. La squadra nerazzurra si lecca le ferite in una serata che comincia storta, con un rigore inesistente, e finisce pure peggio con gli altri due gol incassati nel tentativo di rimonta. Alla fine della partita, ai microfoni di DAZN, Anguissa ha detto la sua.

«Non so se è un segnale, pensiamo una gara alla volta. L'obiettivo è sempre vincere e vincere contro una squadra forte come loro è importante. Abbiamo vinto con l'atteggiamento giusto e con la forza della squadra», ha detto.

Poi ha aggiunto: «4-3-3 è comfort zone per il Napoli? Non è stato lo schema, ma l'atteggiamento. Volevamo vincere e abbiamo fatto una grande partita da squadra. Lavoriamo diversi schemi in allenamento e decide il mister, noi facciamo quello che dice lui».

(fonte: DAZN)