Al termine di Napoli-Inter, Giovanni Di Lorenzo ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore azzurro: "Sentivo un'aria diversa oggi, ci voleva una partita e una reazione così dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso perché so quello che siamo, contenti di essere ripartiti e farlo contro una grande squadra è qualcosa di bello e siamo contenti".

"Il rigore? Non ho ancora rivisto niente. Dal campo sono andato giù perché ho sentito il contatto, penso che l'hanno rivisto. Dal campo ho sentito un contatto che non mi ha fatto stare in piedi. Non è una simulazione, poi è la valutazione dell'arbitro che ha valutato in questa maniera. Avevamo preparato l'attacco in profondità di Neres se rimaneva 1vs1 con Acerbi. Abbiamo due calciatori che l'inserimento lo fanno benissimo e questa sera lo abbiamo visto".