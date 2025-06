Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, è intervenuto ai micrcofoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche la separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter: "Come valuto le parole di Inzaghi col nuovo club e sull'addio all'Inter? A livello di comunicazione come la Nazionale. C'è stata una comunicazione poco chiara".

"Ogni problema o situazione viene messa da parte in un evento del genere. È una vittoria per te stesso, prima che per la squadra. È un'opportunità unica, non credo che non fossero motivati".