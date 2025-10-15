Le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro e dell'Albiceleste dopo la doppietta in amichevole con la nazionale

Dopo la doppietta nella sfida amichevole tra Argentina e Porto Rico, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DSports:

"Era una partita per chiudere, una delle ultime prima della Coppa del Mondo e della Finalissima, che non sappiamo quando si giocherà. È sempre importante affrontare questo tipo di partite con questa maglia, nel modo migliore, al massimo. Potevamo fare vari gol. Sono contento perché hanno debuttato ragazzi nuovi e questo è importante per il gruppo".

È una nazionale che gioca sempre al 100%…

“Sì, per questo dico che non c’è tempo per rilassarsi e speculare, ma dobbiamo lavorare e dare il massimo ogni giorno ognuno nel suo club perché come ho detto il primo giorno che ho indossato questa maglia quello che uno fa nel club è quello che porta qui”.

Ai microfoni di TyC Sport ha aggiunto:

“Bene, sono felice perché è sempre importante per un attaccante segnare, e con questa maglia, e felice perché hanno debuttato alcuni ragazzi, potevamo segnare diversi gol. La verità è che sto bene, che mi sto preparando giorno dopo giorno nel migliore dei modi. Fisicamente sto molto bene. Sono contento ora”.

Poi ha aggiunto:

"Non dobbiamo rilassarci e continuare a lavorare al meglio, come ripetiamo noi e Scaloni. Sicuramente questa è la parola chiave: non rilassarci e, ogni volta che dobbiamo farlo, dare il massimo e affrontare ogni partita al 100%".

Sulla finalissima:

"Dovevamo giocarla un anno fa. Per problemi di calendario, non si è potuta giocare, a causa del Mondiale per Club, perché c'erano giocatori impegnati con quello e beh, è ​​difficile. Ma ehi, se si terrà prima del Mondiale, la affronteremo nel miglior modo possibile perché è una finale, è un trofeo e cerchiamo di affrontare ogni partita allo stesso modo".