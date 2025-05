Ad Appiano Gentile va in scena il Media Open Day ufficiale della finale di Champions tra Psg-Inter. Intervenuto in mix zone, Marko Arnautovic ha parlato così della gara: "Nel 2010 è stata un'emozione incredibile, vivere nuovamente questa emozione è una cosa straordinaria. Cercheremo in questa settimana di fare tutto al meglio. Affinità con il gruppo del 2010? Nel 2010 ero tanto giovane, adesso è una osa diversa. Cerco di far capire alla squadra di entrare lucidi, senza emozione. Tutti hanno in testa la finale di Istanbul, ma non devi ripensare a quella partita. Scudetto? C'è più cattiveria, siamo stati malissimo, fa male. Adesso abbiamo lascito questo da parte, abbiamo una coppa che tutti sognano, vogliamo cercare di vincerla. Thuram? È un ragazzo straordinario, cerco di parlare sempre anche con Hakan, sono due giocatori straordinari, cerco di far capire quanto è importante questa partita. Last dance per me? Sapete già".