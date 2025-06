Queste le sue parole ai microfoni di AntenaSport al termine del match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Romania: "Non tornerò a Milano. Il mio tempo all'Inter è finito. Chivu nuovo allenatore? Sono molto felice per lui. Abbiamo giocato insieme, siamo ancora in contatto. È un allenatore giovane, affamato. Credo che abbia tanta qualità. E la cosa più importante è che ama questa squadra. Ama l'Inter da tutta la vita. Ora ci torna da allenatore, ma pensa ancora come un calciatore".