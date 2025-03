A pochi minuti dal fischio d'inizio di Feyenoord-Inter , andata degli ottavi di Champions, Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di Amazon Prime. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Tanti impegni? Non bisogna avere alibi, tutte le squadre che giocano la Champions hanno questo problema".

"Deve essere un orgoglio, significa che siamo dentro a tutte le competizioni. Milan-Feyenoord? Sono una squadra molto tecnica, in casa hanno battuto il Milan e il Bayern. Dobbiamo rispettarli, li abbiamo studiati in questi due giorni. Dobbiamo entrare in campo e fare quello che ci ha chiesto il mister".