"Facile parlare quando si vince ma nei big match abbiamo fatto vedere buone cose anche quando non abbiamo vinto. Siamo contenti perchè volevamo portare a casa questa vittoria e ci siamo riusciti. Cambio tattico? Abbiamo già proposto a Pisa e Genova. Sappiamo quanto è difficile giocare a Bergamo e quello che ti fa fare l'Atalanta dal punto di vista di intensità, tattico, tecnico. Nel primo tempo ci è mancato un pizzico di lucidità ma non è mai semplice quando spendi tante energie e arrivano a fine gara stanchi. Abbiamo creduto fino in fondo e nella ripresa abbiamo sfruttato l'episodio e siamo riusciti a resiste fino in fondo perchè sapevamo quanto era importante vincere qua"