Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che superano l'Atalanta di Palladino grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez nella ripresa. L'Inter torna in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di mister Chivu rilasciate ai microfono di InterTV nel post partita:
La squadra di Chivu supera l'Atalanta a Bergamo e torna in vetta al campionato di calcio di Serie A: le parole del mister
"Facile parlare quando si vince ma nei big match abbiamo fatto vedere buone cose anche quando non abbiamo vinto. Siamo contenti perchè volevamo portare a casa questa vittoria e ci siamo riusciti. Cambio tattico? Abbiamo già proposto a Pisa e Genova. Sappiamo quanto è difficile giocare a Bergamo e quello che ti fa fare l'Atalanta dal punto di vista di intensità, tattico, tecnico. Nel primo tempo ci è mancato un pizzico di lucidità ma non è mai semplice quando spendi tante energie e arrivano a fine gara stanchi. Abbiamo creduto fino in fondo e nella ripresa abbiamo sfruttato l'episodio e siamo riusciti a resiste fino in fondo perchè sapevamo quanto era importante vincere qua"
