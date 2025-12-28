Esposito a InterTV: “Voglio migliorare tanto, fino a 5-6 mesi fa…”

Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che superano l'Atalanta di Palladino grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez nella ripresa. L'Inter torna in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di Pio Esposito rilasciate ai microfono di InterTV nel post artita:
"Ho avuto la fortuna che mi sia capitata quella palla e sono contento per la decisione presa. Il mio compito è quello di farmi trovare pronto e sono qui per questo e voglio riuscire a farlo, lavoro tanto ogni giorno e cerco di dare il massimo e apprendere da questi grandi campioni e sicuramente con la voglia e con l'impegno non è difficile apprendere da questi campioni. Voglio migliorare tanto. Fino a 5-6 mesi fa giocavo in B ed era difficile immaginare questo, cerco di continuare qui che è la strada che mi sta portando frutti"
