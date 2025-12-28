Zielinski a InterTV: “Dobbiamo avere grandi obiettivi. Quando vinci…”

Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che superano l'Atalanta di Palladino grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez nella ripresa. L'Inter torna in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di rilasciate ai microfono di InterTV nel post partita:
La squadra di Chivu supera l'Atalanta a Bergamo e torna in vetta al campionato di calcio di Serie A: parla Zielinski
"Quando vinci c'è sempre una bella atmosfera, sapevamo non sarebbe stato semplice e ci teniamo stretta questa vittoria perchè è importnate. Abbiamo tanti campioni in questo reparto e cerco di continuare cosi perchè possiamo fare bene, siamo una grande squadra. Cercheremo di vincere più gare possibile dobbiamo avere grandi obiettivi"
