Lautaro a InterTV: “Abbiamo preparato bene la gara. Sono soddisfatto di…”

Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che superano l'Atalanta di Palladino grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez nella ripresa. L'Inter torna in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di Lautaro Martinez rilasciate ai microfono di InterTV nel pre partita: "Vittoria importante di una squadra che vuole dare segnali. Affrontavamo una squadra dura, che ti fa giocare sporco e abbiamo preparato la gara e affrontata in maniera perfetta. Abbiamo ancora da migliorare e dobbiamo lavorare per farlo. Sono soddisfatto del lavoro della squadra dei compagni che entrano e questo è importante per far crescere questo gruppo e migliorare"