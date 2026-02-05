Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Italia Uno prima del fischio d'inizio della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus.
Atalanta, Djimsiti: “La strada per la finale di Coppa Italia non è lunga”
Il difensore dell'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima del fischio d'inizio della gara contro la Juventus
Di seguito le sue dichiarazioni:
"La Coppa italia prevede una partita secca per passare il turno, non un percorso lungo per la finale. Vedremo questa sera. Speriamo che sia una bella partita soprattuto per i nostri tifosi, la Juve è in forma e noi dobbiamo stare attenti a fare il nostro gioco e portare sul campo la nostra filosofia".
