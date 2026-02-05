FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”

news

Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”

Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A:

Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”- immagine 2

Stasera Atalanta-Juve, con due tecnici arrivati in corsa. E se fossero entrati prima...?

Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”- immagine 3
Getty Images
—  

"Con l'uscita di Gasperini, l'Atalanta ha avuto un attimo di sbandamento, magari l'avrebbe avuto anche con Palladino. E' stato molto bravo Raffaele a recuperare il rapporto col gruppo. Spalletti ha una personalità che gli permette di fare bene con tutti. E i risultati si vedono. Dall'inizio forse avrebbe avuto più tempo per sistemare le cose. Per me la Juve è da primi quattro posto e c'è. Secondo me non ci sono dieci punti di differenza con l'Inter, magari sarebbero stati 5-6...".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Hazard: “Tanti complimenti da Moratti, ma tifavo Milan. Inter la più forte e in...
Ferrante: “Scudetto? Servirebbe una catastrofe affinché non lo vinca l’Inter....

© RIPRODUZIONE RISERVATA