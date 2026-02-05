Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”

Stasera Atalanta-Juve, con due tecnici arrivati in corsa. E se fossero entrati prima...?

"Con l'uscita di Gasperini, l'Atalanta ha avuto un attimo di sbandamento, magari l'avrebbe avuto anche con Palladino. E' stato molto bravo Raffaele a recuperare il rapporto col gruppo. Spalletti ha una personalità che gli permette di fare bene con tutti. E i risultati si vedono. Dall'inizio forse avrebbe avuto più tempo per sistemare le cose. Per me la Juve è da primi quattro posto e c'è. Secondo me non ci sono dieci punti di differenza con l'Inter, magari sarebbero stati 5-6...".