Atletico Madrid, Alemany: “Dopo il Barcellona, volevo un altro grande club. Avevo…”

Mateu Alemany, nominato nuovo dirigente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club
Marco Macca Redattore 

Mateu Alemany, nominato nuovo dirigente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come Direttore del Calcio Professionistico Maschile. Ecco le sue parole:

"Quando ho lasciato il Barcellona, avevo ben chiaro che il mio passo successivo dovesse essere verso un altro grande club. Avevo fissato l'asticella: doveva essere uno dei grandi club d'Europa, una società con la possibilità di lottare per tutto. Questo processo mi ha portato qui, e quando si è presentata questa opportunità, non ho avuto alcun dubbio, perché è chiaro che l'Atlético è uno dei grandi club in Europa".

"Se sono qui è anche perché vedo un progetto di club, un progetto sportivo, con un grande leader come Simeone e con enormi possibilità di competere a ogni livello".

(Fonte: atleticodemadrid.com)

