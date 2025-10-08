"Quando ho lasciato il Barcellona, avevo ben chiaro che il mio passo successivo dovesse essere verso un altro grande club. Avevo fissato l'asticella: doveva essere uno dei grandi club d'Europa, una società con la possibilità di lottare per tutto. Questo processo mi ha portato qui, e quando si è presentata questa opportunità, non ho avuto alcun dubbio, perché è chiaro che l'Atlético è uno dei grandi club in Europa".