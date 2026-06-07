Piero Ausilio, ds dell'Inter, intervenuto a margine del Festival della Serie A, ha parlato di diversi temi di mercato. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 14:15)

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Piero Ausilio, ds dell'Inter, intervenuto a margine del Festival della Serie A, ha parlato di diversi temi di mercato. Ecco le sue parole: "Calhanoglu-Fenerbahce? Spero porti bene come la scorsa stagione: se per una telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter non vuole tenere, non penso quelle dichiarazioni abbiano un significato e un seguito.

Se temo le dinamiche di spogliatoio dell'estate scorsa? Si era smosso qualcosa a livello mediatico, grossi problemi nello spogliatoio non ne ho percepito. Avevamo solo voglia di andare in vacanza, ma mi ricordo che il primo giorno a Milano di una bellissima foto tra Calhanoglu e Lautaro che ha spento ogni illazione.

Solet? Confermo che qualcosa faremo per un discorso numerico visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza: faremo un difensore. Solet è uno dei ragazzi seguiti, come lui ce ne sono anche altri: ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio del ritiro.

Palestra? Posso solo confermare che Dumfries è andato, aveva il desiderio legittimo di andare: capisco i tifosi delusi perché ha dato tutto all'Inter, ma io sono contento per lui. So cos'ha dato, com'è arrivato: le bellissime storie possono finire ed è finita bene, gli auguriamo il meglio. Poi non si sa mai, con un ragazzo che ha il cuore pieno di Inter così magari ci si può anche rivedere in futuro.

Jones? La forbice minima la dite voi, i milioni non sono vostri... L'interesse c'era a gennaio e c'è anche adesso: è sicuramente un giocatore che stiamo attenzionando. A gennaio ci abbiamo provato, tenteremo ancora per lui, se poi ci si incontra sulla valutazione giusta bene, sennò faremo altro. Stankovic? Riacquistarlo è già un grande segnale di fiducia, ha le qualità che pensiamo debba avere un giocatore su cui costruire. Le dinamiche di mercato valgono per tutti: io so che lui vuole restare, inizieremo il precampionato con lui e Massolin, daremo delle opportunità e faremo valutazioni. I giovani devono aver spazio e noi dobbiamo creare quelle condizioni: il segnale è aver speso una bella cifra per un patrimonio del nostro settore giovanile.

De Vrij? Con Mkhitaryan stiamo negoziando, ci sarà a breve un incontro: sono dinamiche normali, vogliamo andare avanti un anno e lui sembra propenso e siamo contenti. Per De Vrij stiamo facendo delle riflessioni sia noi che lui: non c'è fretta, il campionato inizia ad agosto. Dopo le vacanze ci riaggiorneremo, sta recuperando dall'infortunio e c'era la delusione Mondiale: non era il momento di parlarne.

Champions? Marotta ha detto una cosa diversa: lui vuole fare il massimo come tutti noi. Competere in Italia è meno difficile che in Europa con quegli squadroni, ma noi non ci siamo mai nascosti: noi non decidiamo cosa vincere, vogliamo provare a fare bene tutto. Poi a volte ti riesce come quest'anno meglio in Italia e meno in Champions. Abbiamo fatto due finali storiche perché conosco i competitor: le abbiamo perse e dispiace, ma non è da tutti. L'anno prossimo riproveremo a fare il nostro meglio e vedremo dove ci porterà".