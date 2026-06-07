«Per chi mi sbilancerei oggi su un futuro luminoso? Pensi che ero andato a vedere Calafiori e scoprimmo quanto era forte Ndoye. Sa chi volevo prendere? Diouf, quello dell’Inter, ma costava troppo. Tornando alla domanda: ne dico due, Antonio Raimondo, che piace anche al nuovo tecnico, ed Eivind Helland».