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fcinter1908 news interviste Sartori svela: “Tre anni fa sapete chi volevo prendere? Diouf dell’Inter! Ma non arrivò perché…”
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Sartori svela: “Tre anni fa sapete chi volevo prendere? Diouf dell’Inter! Ma non arrivò perché…”
Retroscena di mercato riguardante Andy Diouf raccontato da Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna. Ecco le sue parole
Retroscena di mercato riguardante Andy Diouf raccontato da Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna. Ecco le parole del dirigente sul centrocampista dell'Inter.
«Per chi mi sbilancerei oggi su un futuro luminoso? Pensi che ero andato a vedere Calafiori e scoprimmo quanto era forte Ndoye. Sa chi volevo prendere? Diouf, quello dell’Inter, ma costava troppo. Tornando alla domanda: ne dico due, Antonio Raimondo, che piace anche al nuovo tecnico, ed Eivind Helland».
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