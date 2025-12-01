"Posso dire senza rischiare di smentite di essere stato tra i primi a credere in lui, forse anche perché l’ho avuto da calciatore. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto: sono stato fisicamente a Roma, per la prima volta andavo fisicamente a prendere un calciatore per portarlo a Milano, avevamo un aereo messo a disposizione dal Dottor Moratti. Quindi mi lega a lui un rapporto molto molto particolare anche per questo episodio. Come allenatore ha iniziato con noi nel settore giovanile arrivando in Primavera, quindi di sicuro non siamo sorpresi di tutto quello che sta dimostrando quest’uomo, oltre che come professionista, anche come allenatore. I valori che ha e che oggi sta portando a conoscenza di tanti altri, sono qualità di cui noi eravamo già a conoscenza, non sono una sorpresa. Assolutamente”.