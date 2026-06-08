Poi a volte si vince per un punto, si perde per un punto, come è successo l'anno scorso e qualche anno fa, ma l'importante è che l'Inter ogni anno, quando ricomincia la stagione, sia in grado di poter dire: "Ok, noi proviamo a vincere il nostro Scudetto, proviamo ad andare avanti in Coppa Italia, proviamo a fare un percorso importante in Champions League." Poi a volte si riesce ad arrivare in fondo, altre volte meno, ma la competitività è quella che vogliamo sempre garantire a noi stessi e ai nostri tifosi".
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