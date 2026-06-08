Direi che il mercato dell'Inter sarà fatto sempre secondo la continuità che abbiamo dato negli ultimi anni. Quindi si parla anche di sostenibilità. Bisogna vendere qualcosa per comprare. Bisogna comprare bene. I giocatori migliori, se è possibile, cerchiamo sempre di tenerli. Adesso probabilmente c'è Dumfries in uscita, sarà sostituito da un giocatore altrettanto importante, forte e magari più giovane. Poi cercheremo di tenere quelli che sono i migliori calciatori per continuare il percorso iniziato ormai sei-sette anni fa. Per noi è importante essere sempre competitivi.