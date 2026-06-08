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fcinter1908 news interviste Ausilio: “Mercato? Cerchiamo di tenere sempre i migliori. Ecco come verrà sostituito Dumfries”

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Ausilio: “Mercato? Cerchiamo di tenere sempre i migliori. Ecco come verrà sostituito Dumfries”

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Il ds dell'Inter Piero Ausilio, ospite del podcast Supernova, ha parlato del mercato dell'Inter e di chi prenderà il posto dell'olandese
Andrea Della Sala Redattore 

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Il ds dell'Inter Piero Ausilio, ospite del podcast Supernova, ha parlato del mercato dell'Inter e di chi prenderà il posto dell'olandese Dumfries, passato al Real Madrid,

Direi che il mercato dell'Inter sarà fatto sempre secondo la continuità che abbiamo dato negli ultimi anni. Quindi si parla anche di sostenibilità. Bisogna vendere qualcosa per comprare. Bisogna comprare bene. I giocatori migliori, se è possibile, cerchiamo sempre di tenerli. Adesso probabilmente c'è Dumfries in uscita, sarà sostituito da un giocatore altrettanto importante, forte e magari più giovane. Poi cercheremo di tenere quelli che sono i migliori calciatori per continuare il percorso iniziato ormai sei-sette anni fa. Per noi è importante essere sempre competitivi.

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Poi a volte si vince per un punto, si perde per un punto, come è successo l'anno scorso e qualche anno fa, ma l'importante è che l'Inter ogni anno, quando ricomincia la stagione, sia in grado di poter dire: "Ok, noi proviamo a vincere il nostro Scudetto, proviamo ad andare avanti in Coppa Italia, proviamo a fare un percorso importante in Champions League." Poi a volte si riesce ad arrivare in fondo, altre volte meno, ma la competitività è quella che vogliamo sempre garantire a noi stessi e ai nostri tifosi".

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