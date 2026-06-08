Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato il protagonista dell'ultimo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Qui la sua lunghissima intervista.
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Ausilio: “Errori e colpi: dico tutto. Barella non ha prezzo. Al posto di Dumfries…”
Per quelli come te non esistono vacanze.
"Sì, esatto. Quando finisce la stagione finisce con un mese di vacanza sicuramente per i calciatori, per quelli che ovviamente non saranno impegnati adesso ai Mondiali. I direttori sportivi, in realtà non dico che lavorano tutto l'anno, ma quasi. Sicuramente alla fine del campionato riesci giusto a prenderti quei due-tre giorni per rinfrescare un po' la testa, la mente e preparare quello che è la nuova stagione. Chiamarlo lavoro è qualcosa che almeno dal mio punto di vista non mi appartiene. Essendo una passione quella che sentiamo dentro e che ho dentro, non mi pesa, lo faccio volentieri e per le vacanze ci sarà tempo sicuramente più avanti, dopo il calciomercato".
Ovviamente bisogna organizzarne una grossa per quando poi finisce tutto, quando vai in pensione. Quando vai in pensione ti prendi due anni e fai il giro del mondo.
"Ho fatto due conti, sto pensando a quante vacanze dovrei fare per recuperare quelle che ho perso in questi ventotto anni e non sono poche. C'è un po' di tempo arretrato".
Neanche durante le soste delle nazionali riesci a farti una settimana di vacanza?
"No, in realtà è quello il periodo. Tra l'altro quest'anno hanno avuto una bellissima idea di concentrare le soste di settembre e ottobre in un'unica finestra praticamente di tre settimane, quindi finalmente arriveranno penso in quel periodo quindici giorni fatti bene di vacanza".
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