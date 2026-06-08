"Sì, esatto. Quando finisce la stagione finisce con un mese di vacanza sicuramente per i calciatori, per quelli che ovviamente non saranno impegnati adesso ai Mondiali. I direttori sportivi, in realtà non dico che lavorano tutto l'anno, ma quasi. Sicuramente alla fine del campionato riesci giusto a prenderti quei due-tre giorni per rinfrescare un po' la testa, la mente e preparare quello che è la nuova stagione. Chiamarlo lavoro è qualcosa che almeno dal mio punto di vista non mi appartiene. Essendo una passione quella che sentiamo dentro e che ho dentro, non mi pesa, lo faccio volentieri e per le vacanze ci sarà tempo sicuramente più avanti, dopo il calciomercato".