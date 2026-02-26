FC Inter 1908
Ausilio racconta la trattativa Lautaro: “Era orientato verso l’Atletico, quindi rischiai e…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato così la trattativa per Lautaro Martinez con il Racing Avellaneda
Marco Astori
Durante l'intervista per "Colpi da Maestro", Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato così la trattativa per Lautaro Martinez con il Racing Avellaneda: "E' stata molto particolare, non tutte le trattative vanno così. Presi un aereo, e quando un ds prende un aereo e torna senza il giocatore, sono problemi di immagine.

Mi ricordo quel periodo, era difficile: c'era da giocare una partita apparentemente facile a Crotone e decisi, sbagliando, che poteva essere la settimana giusta per cercare l'impossibile. Lui era abbastanza orientato verso l'Atletico, mancava una firma tra i due club: quando parti così svantaggiato i rischi di non farcela sono tanti.

Sfruttando i buoni rapporti con Milito, decisi di rischiare: andò bene. Ci furono situazioni che peggiorarono la trattativa perché quando tutto era stato già chiuso, lui fece tre gol e ricominciammo da capo. Però costò 20 milioni in totale. Ma tornai col contratto firmato e con grande soddisfazione: è il nostro capitano e ha un valore importantissimo per l'Inter e per il calcio".

