Durante l'intervista per "Colpi da Maestro" , Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato così la trattativa per Lautaro Martinez con il Racing Avellaneda: "E' stata molto particolare, non tutte le trattative vanno così. Presi un aereo, e quando un ds prende un aereo e torna senza il giocatore, sono problemi di immagine.

Mi ricordo quel periodo, era difficile: c'era da giocare una partita apparentemente facile a Crotone e decisi, sbagliando, che poteva essere la settimana giusta per cercare l'impossibile. Lui era abbastanza orientato verso l'Atletico, mancava una firma tra i due club: quando parti così svantaggiato i rischi di non farcela sono tanti.

Sfruttando i buoni rapporti con Milito, decisi di rischiare: andò bene. Ci furono situazioni che peggiorarono la trattativa perché quando tutto era stato già chiuso, lui fece tre gol e ricominciammo da capo. Però costò 20 milioni in totale. Ma tornai col contratto firmato e con grande soddisfazione: è il nostro capitano e ha un valore importantissimo per l'Inter e per il calcio".