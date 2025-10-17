Intervistato dal Corriere dello Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di Gasperini, di alcune trattative e anche di futuro

"Per come la vedo io il direttore sportivo è una figura centrale, se parliamo di operatività. Braida, Sartori, Sabatini sono fonti d’ispirazione. Un paio lavorano ancora. Poi, certo, da qualche anno a questa parte ci sono presidenti - diciamo così - particolarmente attivi".