L'ex calciatore ha anche raccontato che per mesi, quando giocava a Firenze, non ha ritirato lo stipendio. Era il 1985, un infortunio durante Vicenza-Rimini lo aveva obbligato a fermarsi.

«Andavo a ritirare la busta solo che non avevo il coraggio di metterla in banca. Perché mi sentivo in colpa, perché non giocavo e mi vergognavo. E ma sono fatto così. È durata sei mesi, poi il segretario del club mi chiamò per chiedere che fine avessero fatti gli assegni. Poi sono stato costretto a incassarli», ha rivelato.