Baggio: “Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? San Siro…”

Le dichiarazioni rilasciate dal Divin Codino sulla sua carriera in occasione dell'evento di Betsson.Sport a Milano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

In occasione dell'evento di Betsson.Sport a Milano, Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nella tavola rotonda con Francesco Totti e Fabio Cannavaro:

"I '1o'? Aspettiamo che arrivino, penso sia una cosa generazionale. Sicuramente la strada era una bella palestra di vita. Tanti grandi atleti escono dagli oratori, dalla strada. Lì si imparano tante cose".

Poi l'intervento prosegue:

"Il compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali '90 era unico ma anche San Siro ha qualcosa...".

