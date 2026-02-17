In occasione dell'evento di Betsson.Sport a Milano, Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nella tavola rotonda con Francesco Totti e Fabio Cannavaro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Baggio: “Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? San Siro…”
news
Baggio: “Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? San Siro…”
Le dichiarazioni rilasciate dal Divin Codino sulla sua carriera in occasione dell'evento di Betsson.Sport a Milano
"I '1o'? Aspettiamo che arrivino, penso sia una cosa generazionale. Sicuramente la strada era una bella palestra di vita. Tanti grandi atleti escono dagli oratori, dalla strada. Lì si imparano tante cose".
Poi l'intervento prosegue:
"Il compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali '90 era unico ma anche San Siro ha qualcosa...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA