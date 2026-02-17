Ospite dell'evento organizzato da Betsson.sport a Milano, Francesco Totti ha rivelato un retroscena sulla sua carriera.
Totti: “Mourinho mi avrebbe allenato al meglio, ti fa divertire. Quando hai campioni…”
Le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma, che ha parlato dello Special One in riferimento alla sua carriera
Nel corso della tavola rotonda con Roberto Baggio e Fabio Cannavaro, l'ex capitano della Roma ha ammesso
"Mourinho è l'allenatore che mi avrebbe allenato al meglio, perché mi hanno detto che è aperto, ti fa divertire. Gestisce il gruppo al meglio. Quando hai 20-30 campioni serve gestire, non allenare".
