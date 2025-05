"Quando arrivi a maggio le gambe sono fondamentali: è normale che non ci sia più quella corsa fluida di mesi fa ma adesso qualsiasi dettaglio fa la differenza. Una corsa in più nonostante tutto, una giocata decisiva e un po' di fortuna possono far vincere o perdere un campionato. In questo periodo è normale non giocare bene, bisogna però trovare la forza per portare a casa i tre punti contro qualsiasi squadra: la determinazione è scontata, sicuramente l'esperienza può aiutare, ma anche la forza che proviene dallo stare in cima al campionato", conclude Bagni, 135 presenze con il Napoli in 4 stagioni.