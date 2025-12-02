Fracesco Baiano, ex attaccante di Foggia e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Non riesco a capire se è un campionato migliorato verso l'alto o il basso. Fino alla fine se la giocheranno in 2-3, qualcuna si staccherà, anche se mi auguro di no. Se la lotteranno Napoli, Inter e Milan, la Roma è una bella sorpresa ma l'organico è inferiore. Gioca senza attaccanti ed è già tanto se riesci a lottare. Se a gennaio riuscisse a prenderne uno dispessore, la metto lì per giocarsela, non solo per un posto Champions. Manca un po' equilibrio a tutte. Lautaro? È uno dei più forti centravanti d'Europa, ma se non fa un gol per una domenica è già in crisi, perché ha abituato tutti molto bene".