Di Michele: “Inter? La vedo più da campionato. Sulla lotta scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue parole:

Milan, Napoli, Inter e Roma: quale squadra convince di più?

"Oggi sicuramente la garanzia vera è la Roma, per quello che ha dimostrato. L'Inter così così, forse il Napoli ha qualcosa in più ma vedo la Roma più unita e con una mentalità che l'ha portata a fare più delle altre".

Come vede l'Inter?

"La vedo più da campionato, perché la mentalità di Inzaghi di lottare su tutti i fronti è rimasta".

(Fonte: TMW Radio)

