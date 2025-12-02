Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue parole:
Di Michele: “Inter? La vedo più da campionato. Sulla lotta scudetto…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue parole
Milan, Napoli, Inter e Roma: quale squadra convince di più?—
"Oggi sicuramente la garanzia vera è la Roma, per quello che ha dimostrato. L'Inter così così, forse il Napoli ha qualcosa in più ma vedo la Roma più unita e con una mentalità che l'ha portata a fare più delle altre".
Come vede l'Inter?—
"La vedo più da campionato, perché la mentalità di Inzaghi di lottare su tutti i fronti è rimasta".
(Fonte: TMW Radio)
