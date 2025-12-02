Di Michele: “Inter? La vedo più da campionato. Sulla lotta scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, David Di Michele, ex attaccante ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue parole

Milan, Napoli, Inter e Roma: quale squadra convince di più?

"Oggi sicuramente la garanzia vera è la Roma, per quello che ha dimostrato. L'Inter così così, forse il Napoli ha qualcosa in più ma vedo la Roma più unita e con una mentalità che l'ha portata a fare più delle altre".