Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Udinese e Roma ha parlato del suo passaggio all'Inter saltato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Udinese e Roma Abel Balbo ha parlato del suo passaggio all'Inter saltato:

A Udine è stato capocannoniere in B con 22 gol, ma li ha segnati pure in A. Guadagnandosi la Roma. Anche se doveva essere ceduto all’Inter. Ma a Milano ci fu un intoppo. Ricorda?