FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Balbo: “Incredibile il motivo per cui l’Inter non mi prese. Tutto per la moglie di Pellegrini”

news

Balbo: “Incredibile il motivo per cui l’Inter non mi prese. Tutto per la moglie di Pellegrini”

Balbo: “Incredibile il motivo per cui l’Inter non mi prese. Tutto per la moglie di Pellegrini” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Udinese e Roma ha parlato del suo passaggio all'Inter saltato
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Udinese e Roma Abel Balbo ha parlato del suo passaggio all'Inter saltato:

Balbo: “Incredibile il motivo per cui l’Inter non mi prese. Tutto per la moglie di Pellegrini”- immagine 2
Getty

A Udine è stato capocannoniere in B con 22 gol, ma li ha segnati pure in A. Guadagnandosi la Roma. Anche se doveva essere ceduto all’Inter. Ma a Milano ci fu un intoppo. Ricorda?

«Eccome. Ernesto Pellegrini mi invita a cena a casa sua. Serata bellissima. Siamo d’accordo su tutto. Prima di andar via mi chiede di fargli un autografo per la moglie che li collezionava. Firmo, ma scrivo malissimo. Alla moglie quella firma non piace. Salta tutto per questo. E mi prende la Roma».

Leggi anche
Materazzi: “Coraggio Chivu: ora ha il centrale in casa. Akanji? Non pensavo. Tre...
Conte, siparietto con Ferrara: “Non ci vedevamo da un po’? E ma ne parlate da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA