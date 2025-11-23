Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Udinese e Roma Abel Balbo ha parlato del suo passaggio all'Inter saltato:
Balbo: "Incredibile il motivo per cui l'Inter non mi prese. Tutto per la moglie di Pellegrini"
A Udine è stato capocannoniere in B con 22 gol, ma li ha segnati pure in A. Guadagnandosi la Roma. Anche se doveva essere ceduto all’Inter. Ma a Milano ci fu un intoppo. Ricorda?
«Eccome. Ernesto Pellegrini mi invita a cena a casa sua. Serata bellissima. Siamo d’accordo su tutto. Prima di andar via mi chiede di fargli un autografo per la moglie che li collezionava. Firmo, ma scrivo malissimo. Alla moglie quella firma non piace. Salta tutto per questo. E mi prende la Roma».
