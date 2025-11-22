L'allenatore azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di DAZN tra cui il suo ex compagno che gli ha strappato un sorriso

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 00:55)

Era tutto un altro Conte. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli è stato coinvolto in alcuni siparietti dal suo ex compagno Ciro Ferrara, suo ex compagno ai tempi della Juventus. Appena è apparso davanti ai microfoni del canale streaming, Ferraragli ha detto: «C'è Antonio, sono due settimane che non lo vediamo».

Sorriso dell'allenatore azzurro che ha risposto con ironia: «Due settimane che non mi vedete ma diciamo che sono due settimane che ne state parlando, diciamo, in generale. Diciamo che non vi ho fatto sentire l'assenza, ecco».

Conte particolarmente ironico questa sera, anche quando gli hanno chiesto di Lukaku che era a bordo campo ad incitare i suoi compagni. «Se vuole prendere il mio posto? Gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l'allenatore. A chi voglio bene sconsiglio vivamente di fare l'allenatore, lo consiglio a chi mi sta antipatico», ha sorriso l'allenatore del Napoli.

E Ferrara ha ancora scherzato con lui: «Se è stato Conte a dirmi che dovevo fare l'allenatore? No, Antonio mi ha detto di smettere», risate in diretta. «Ma tu hai capito tutto, come Toni. Almeno parlate di calcio che è la nostra passione, ma lo potete fare in relax. L'importante è che ci sia chi parla di calcio avendolo fatto», ha concluso il tecnico prima di lasciare la postazione interviste.

(Fonte: DAZN)