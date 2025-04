«Per lo scudetto è ormai corsa a due. Domenica l’Atalanta ha fatto una partita non da Atalanta e quindi a questo punto lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli. Chiaramente la milanese ha più punti, è più forte e lo ha dimostrato ma dall’altra parte ha il doppio degli impegni rispetto alla squadra di Conte. E che impegni: derby di Coppa Italia e Bayern Monaco in Champions. Per me è ancora tutto da giocare. Mentre per il quarto posto che vale la Champions credo che per storia, per blasone, la spunterà la Juventus».