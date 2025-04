Intervistato dal Messaggero Veneto, Davide Ballardini , allenatore, ha parlato così di Oumar Solet e Jaka Bijol , difensori dell'Udinese che piacciono all'Inter: "Sono due giocatori fortissimi che rappresentano il vero prototipo che cercano in Friuli, quello che abbina la fisicità alla gamba forte.

Affrontare l’Udinese significa avere a che fare con giocatori che strappano in velocità e che non soffrono per nulla il confronto diretto nell’uno contro uno. Solet si è preso la scena a San Siro, ma l’aspetto da rimarcare è che l’Udinese ha rischiato di pareggiare dopo avere fatto da spettatrice nel primo tempo, e questo la dice lunga sulla forza di questa squadra"