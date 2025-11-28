L'ex portiere Marco Ballotta ha parlato ai microfoni della Gazzetta di Parma della corsa per lo Scudetto: "Vedo sempre Inter e Napoli sopra a tutte, poi ci sono Milan, Roma, lo stesso Bologna lì vicino e il Como che sta facendo meraviglie.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ballotta: “Campionato molto equilibrato, ma vedo Inter e Napoli ancora davanti”
news
Ballotta: “Campionato molto equilibrato, ma vedo Inter e Napoli ancora davanti”
L'ex portiere indica la sue favorite nella corsa scudetto: "Sarà una bella lotta, sia davanti che in coda c'è tanto equilibrio"
È un campionato molto equilibrato, sta già dando indicazioni ma sia davanti che in coda c'è tanto equilibrio. Sarà una bella lotta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA