L'ex portiere Marco Ballotta ha parlato ai microfoni della Gazzetta di Parma della corsa per lo Scudetto: "Vedo sempre Inter e Napoli sopra a tutte, poi ci sono Milan, Roma, lo stesso Bologna lì vicino e il Como che sta facendo meraviglie.