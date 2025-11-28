FC Inter 1908
Intervenuto come ospite a Stile TV, Roberto Policano, ex di Roma e Napoli, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Intervenuto come ospite a Stile TV, Roberto Policano, ex di Roma e Napoli, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

"Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre, anche se la Roma è prima in classifica e potrebbe essere la rompiscatole di turno. Sta assimilando in fretta la metodologia di allenamento di Gasperini e quindi è una squadra che sicuramente darà fastidio, ma viste le rose che compongono le squadre in testa, credo che Inter e Napoli siano le due che lotteranno fino alla fine".

"Alla Roma manca un attaccante, ma anche a centrocampo credo sia un po' corta".

(Fonte: Stile TV)

