Intervenuto come ospite a Stile TV, Roberto Policano, ex di Roma e Napoli, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
"Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre, anche se la Roma è prima in classifica e potrebbe essere la rompiscatole di turno. Sta assimilando in fretta la metodologia di allenamento di Gasperini e quindi è una squadra che sicuramente darà fastidio, ma viste le rose che compongono le squadre in testa, credo che Inter e Napoli siano le due che lotteranno fino alla fine".
"Alla Roma manca un attaccante, ma anche a centrocampo credo sia un po' corta".
(Fonte: Stile TV)
