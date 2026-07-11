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Balotelli su Chivu: “Sempre sul pezzo. Ho sentito alcuni giocatori dell’Inter e…”

Balotelli su Chivu: “Sempre sul pezzo. Ho sentito alcuni giocatori dell’Inter e…” - immagine 1
Balotelli, a Sport Mediaset, ha parlato anche di Chivu: "Era già un allenatore in campo, tatticamente pronto e intelligente"
Matteo Pifferi Redattore 

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Mario Balotelli ha rilasciato una lunga intervista a Sport Mediaset nel corso della quale ha affrontato diversi temi di attualità:

Inter Chivu

"Mi manca il calcio italiano di 15 anni fa, com'era, come si giocava e i calciatori che c'erano. Mi piacerebbe che la Serie A tornasse al top. Difficile un mio ritorno in Italia, mi ero detto che al Genoa sarebbe stato l'ultimo tentativo ma la società ha sbagliato tutto. Peccato perché la piazza era bellissima, la squadra era forte, la tifoseria fantastica"

Inter Chivu
Getty Images

Su Chivu

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"È sempre stato sul pezzo anche da giocatore, era già un allenatore in campo, tatticamente pronto e intelligente. E poi, sentendo qualche giocatore dell'Inter, è rimasto un po' calciatore dentro e questo, se fatto nella giusta misura, è un bene. L'Inter resta la squadra da battere".

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