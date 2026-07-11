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fcinter1908 news interviste Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più”

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Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più”

Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:

Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più”- immagine 2
Getty Images

Tra Spalletti, Allegri e Sarri chi è che deve dimostrare di più nella prossima stagione?

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"Il primo è Allegri, dato che va ad allenare la seconda squadra più forte del campionato. Negli ultimi anni ha fatto male e se vuole ritornare superMax deve fare risultato. È lui quello che deve dimostrare di più. Spalletti è molto legato invece al mercato che gli verrà fatto, perché i tecnici contano, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Sarri è più ad una sorta di anno zero".

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Dei restanti quarti di finale chi ti aspetti che possa vincere?

—  

"Spagna, Inghilterra e Argentina, anche se su quest'ultima non sono convintissimo".

(Fonte: TMW Radio)

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