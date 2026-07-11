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fcinter1908 news interviste Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più”
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Orlando: “Allegri ultimamente ha fatto male, nel 26-27 è quello che deve dimostrare di più”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:
Tra Spalletti, Allegri e Sarri chi è che deve dimostrare di più nella prossima stagione?—
"Il primo è Allegri, dato che va ad allenare la seconda squadra più forte del campionato. Negli ultimi anni ha fatto male e se vuole ritornare superMax deve fare risultato. È lui quello che deve dimostrare di più. Spalletti è molto legato invece al mercato che gli verrà fatto, perché i tecnici contano, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Sarri è più ad una sorta di anno zero".
Dei restanti quarti di finale chi ti aspetti che possa vincere?—
"Spagna, Inghilterra e Argentina, anche se su quest'ultima non sono convintissimo".
(Fonte: TMW Radio)
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