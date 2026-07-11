Tra Spalletti, Allegri e Sarri chi è che deve dimostrare di più nella prossima stagione?

"Il primo è Allegri, dato che va ad allenare la seconda squadra più forte del campionato. Negli ultimi anni ha fatto male e se vuole ritornare superMax deve fare risultato. È lui quello che deve dimostrare di più. Spalletti è molto legato invece al mercato che gli verrà fatto, perché i tecnici contano, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Sarri è più ad una sorta di anno zero".