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fcinter1908 news interviste Balotelli: “Non vedo giocatori più forti di me in Serie A. Ed è una cosa triste che…”

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Balotelli: “Non vedo giocatori più forti di me in Serie A. Ed è una cosa triste che…”

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"Tante critiche? Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato", ammette Balotelli
Matteo Pifferi Redattore 

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Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sportmediaset, Mario Balotelli ha risposto anche alla domanda sul livello della Serie A:

Balotelli: “Non vedo giocatori più forti di me in Serie A. Ed è una cosa triste che…”- immagine 2

"Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco".

A proposito di Italia, l'ultimo gol azzurro ai Mondiali è proprio il suo, ormai 12 anni fa all'Inghilterra:

"Non è nulla di cui andare orgogliosi, anzi è una cosa triste. Sono passati troppi anni".

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Sulle critiche ricevute nel corso degli anni:

"Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato. Non me ne pento perché mi hanno fatto crescere. Ma se vedo quello che fanno oggi in giro e lo schifo che fanno certe persone ho la coscienza pulita, io non ho mai fatto del male a nessuno".

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