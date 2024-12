Così il difensore: "Non è mai facile riprendere di punto in bianco la forma dei tuoi compagni che hanno fatto tutta la preparazione"

I risultati positivi hanno portato quella ventata d'entusiasmo in più e il rientro massiccio di tanti giocatori è stato un ulteriore motivo di entusiasmo. Balotelli? Non è mai facile riprendere di punto in bianco la forma dei tuoi compagni che hanno fatto tutta la preparazione. Lo vedo integrato alla grande e focalizzato sul fare bene".