Barba: “Io all’Inter? Qualcosa c’è stato, ecco quando. E vi dico questo aneddoto su Acerbi”

Federico Barba, ex difensore dell'Empoli, ha confermato l'interesse dell'Inter e parlato anche di Acerbi

Matteo Pifferi Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 17:16)

Federico Barba, ex difensore tra le altre di Empoli, Benevento e Stoccarda, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha svelato un aneddoto che riguarda Francesco Acerbi ai tempi del Sassuolo.

"A Empoli ricordi splendidi: Maurizio Sarri mi ha cambiato la carriera. E lì ho conosciuto il mio grande amico Daniele Rugani: mi manca molto, vorrei passarci più tempo insieme”.

A Empoli lei si è fatto conoscere: è vera la storia degli abboccamenti con Inter e Napoli in quel gennaio 2016?

“Sì, qualcosa c’è stato. Ma le vie del mercato sono infinite. E alla fine ho scelto lo Stoccarda”.

E perché?

“I loro osservatori vennero per prendere Acerbi e alla fine scelsero me. Era Empoli-Sassuolo, ricordo: i tedeschi cercavano un centrale mancino, ma Francesco costava troppo e ripiegarono su di me. Il capo scout dello Stoccarda mi aspettò fuori dallo stadio un paio di settimane dopo, una volta visionate altre due mie partite, e mi convinse a trasferirmi all’estero per la prima volta”.

Scelta giusta, col senno di poi?

“Assolutamente sì. La Bundesliga campionato in continua crescita. Poi non si vive di solo calcio: si percepisce la grandezza di Stoccarda quando si arriva nella MercedesStrasse, dove si incontrano il concessionario e il museo della casa automobilistica. E poi, nella stessa via, il centro sportivo e lo stadio. Dalla Germania, come da ogni altro viaggio, si porta via qualcosa”.