Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha confermato la presenza di Pio Esposito nei 25 finalisti del Golden Boy

Matteo Pifferi Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 15:32)

Oggi Tuttosport renderà nota la lista dei 25 finalisti al Golden Boy, premio vinto l'anno scorso da Yamal e che riguarda i talenti Under 21 dei club europei. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha parlato a Sky Sport anche di Pio Esposito:

"Yamal potrebbe vincere ancora per diversi anni ma non si può per regolamento. Massimo Franchi che ha messo questa regola è stato lungimirante, Yamal l'ha vinto l'anno scorso, è un predestinato. Uno dei favoriti quest'anno è Doue, che anche lui qualcosina ha fatto, due gol in finale di Champions"

Ci sono italiani nella lista dei 25?

"La lista la sveliamo tra 2 ore ma regalo a Sky due italiani: Leoni e Esposito, due storie meravigliose. Leoni è alle prese con un bruttissimo infortunio, è un segno di incoraggiamento per il ragazzo, crediamo fortissimamente in lui ma anche i numeri dicono che lui merita di essere nei 25 finalisti, se ti sceglie il Liverpool e ti paga quella cifra vuol dire che stai facendo veramente bene.

E poi c'è Pio Esposito, che è quanto mai il Golden Boy azzurro, è il giocatore attorno al quale stiamo aggrappando le speranze di qualificarci al Mondiale superando il playoff. Non c'è solo lui, c'è anche Retegui in grande forma ma l'idea di avere un ragazzo sotto i 21 anni che sta crescendo in azzurro devo dire che un po' di respiro ci sta dando. Negli anni scorsi faticavamo a trovarne uno in top 100, averne 2 nei 25, e di un certo spessore, è incoraggiante"