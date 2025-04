«Una partita incredibile? Una gara in cui è successo molto. Ci sono stati tanti gol. Per il pubblico neutrale è stata una partita molto divertente penso. Alla fine è arrivato questo pareggio. Dobbiamo andare a vincere in Italia». Frenkie de Jong, centrocampista olandese del Barcellona, ha parlato alla fine della gara contro l'Interpareggiata tre a tre. Questo è quello che ha aggiunto ai microfoni di Skysport il giocatore: «Errori in difesa? Sì, dobbiamo fare meglio. Sappiamo che l'Inter ha molta statura, ha molti più cm di noi, sono forti nei duelli arei, sono bravi su questo aspetto e noi dobbiamo migliorare su questo. Giochiamo sempre così. Ci sono alcuni rischi ma creiamo tanto e segniamo tanto. Non penso che cambieremo il nostro modo di giocare. Vedremo come andrà al ritorno».