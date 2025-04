Nicolò Barella è intervenuto a La Domenica Sportiva per commentare il KO: "Questa sconfitta significa che per arrivare dove vogliamo dobbiamo fare meglio e non dobbiamo commettere errori come sul gol, perché il calcio sa essere crudele a volte. Dispiace, ma allo stesso tempo siamo ancora primi, siamo su tutti i fronti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo e ce la dobbiamo godere".